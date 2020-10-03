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«Крумкачы» – «Ислочь»: во время исполнения гимна болельщики повернулись спиной к полю и заложили руки за голову

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» принимают «Ислочь».


Отметим, что встречу посетил председатель АБФФ Владимир Базанов вместе со своей женой.

Болельщики скандировали руководителю федерации «Саша Ивулин, Саша Ивулин!». Напомним, журналиста Александра Ивулина за его выпуски на Youtube-канале «ЧестнОК» лишили аккредитации.

Кроме того, во время исполнения гимна они повернулись спиной к полю и заложили руки за голову. 

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