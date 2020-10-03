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Американский эксперт считает, что на драфте НХЛ-2020 выберут трех белорусов

Эксперт авторитетного портала "The Hockey Writers" Ларри Фишер составил подробный прогноз на драфт НХЛ-2020, который пройдет в онлайн-формате 6-7 октября.

По мнению Фишера, клубы НХЛ выберут трех белорусских хоккеистов. В третьем раунде под общим 79-м номером "Чикаго" выберет форварда Евгения Оксентюка. В седьмом раунде "Нью-Джерси" может выбрать защитника Илью Соловьева (192-й номер), а "Филадельфия" — нападающего Валентина Демченко (202-й), передает thehockeywriters.com.

В тройке фаворитов драфта канадец Алексис Лафренье, немец Том Штюцле и еще один представитель Канады Куинтон Байфилд.

Напомним, на драфте НХЛ-2019 были выбраны два белоруса: Владислав Колячонок ("Флорида", 2-й раунд, 52-й номер) и Алексей Протас ("Вашингтон", 3-й раунд, 91-й номер), напоминает hockey.by.
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