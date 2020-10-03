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Лукаку признан лучшим футболистом Лиги Европы сезона-2019/20

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку был признан лучшим футболистом Лиги Европы по итогам минувшего сезона.

 
 
"Нерадзурри" с бельгийцем в составе начали свой путь во втором по значимости еврокубковом турнире со стадии плей-офф, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. Подопечные Антонио Конте дошли до финала, победив "Лудогорец" (2:0, 2:1), "Хетафе" (2:0), "Байер" (2:1) и "Шахтёр" (5:0). В решающем матче миланцы уступили "Севилье" со счётом 2:3.

Лукаку принял участие в 6 матчах прошлого розыгрыша Лиги Европы, забил 7 голов (2 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи. Также 27-летний форвард один раз поразил собственные ворота.

О вручении награды Лукаку было объявлено в ходе сегодняшней жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. "Интеру" предстоит выступить в Лиге чемпионов, где его соперниками станут "Реал", "Шахтёр" и "Боруссия" из Мёнхенгладбаха.
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