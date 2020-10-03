Ингридиенты готовы. Итоги жеребьевки Лиги чемпионов

Жеребьевка нового сезона еврокубков – отдельная церемония, которая притягивает внимание мировой прессы и звезд футбола. Обычно мероприятие длится не меньше сеанса в кинотеатре, на сцену выходят знаменитые игроки прошлого, толкают речи функционеры от УЕФА, по ходу дела вручаются разнообразные личные призы. В этом плане жеребьевка Лиги чемпионов-2020/21 ничем не отличалась от таких же "представлений" прошлых лет.





Разве что былого размаха и налета элитарности зрителям не хватило. Виной тому пандемия коронавируса, которая внесла коррективы в сценарий мероприятия. Единственное, что каждый раз бывает по-новому – состав квартетов на групповом этапе.





Группа А





"Бавария" (Мюнхен)

"Атлетико" (Мадрид)

"Зальцбург

"Локомотив" (Москва)





В первый же квартет был определен один из трех российских клубов на групповом этапе Лиги чемпионов нового созыва. Кстати, столько представителей России в основной сетке розыгрыша этого трофея еще не было ни разу. Шансы "железнодорожников" на выход в весеннюю часть соревнований выглядят мизерными. Среди конкурентов – действующий обладатель титула и четвертьфиналист минувшего сезона. Они и займут места в 1/8 финала. "Зальцбург" и "Локо" скорее поборются за 3-е место и право продолжить борьбу в Лиге Европы. А белорусские болельщики с удовольствием понаблюдают за дебютом на большой международной арене нашего форварда Виталия Лисаковича. В сборную футболист приезжать отказывается по политическим мотивам, остается следить за ним по телевизору.





Группа B





"Реал" (Мадрид)

"Шахтер" (Донецк)

"Интер" (Милан)

"Боруссия" (Менхенгладбах)





Крайне интересная группа, и здесь шансы на проход есть у всех коллективов. Да, чемпион Испании и один из фаворитов всего розыгрыша "Реал" возвышается над соперниками исполином. Реальными конкурентами для "горняков" станут "Интер" и "Боруссия". Интересна возможность реванша украинской команды за разгром в полуфинале Лиги Европы со счетом 0:5 от итальянцев. Наверняка, разница в классе команд не настолько огромна. Что же касается "Боруссии", нервы всем соперникам она будет портить точно. Закария, Тюрам, Гинтер и другие восходящие звезды едва не стали победителями Бундеслиги, а теперь готовы во всеуслышание заявить о себе в Европе. Может получ ься очень громко.





Группа С





"Порту

"Манчестер Сити"

"Олимпиакос" (Пиреи)

"Олимпик" (Марсель)





Похожая ситуация и в следующей группе. "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы начинает очередной поход за "ушастым" трофеем в статусе одной из сильнейших команд мира. Напомним, лишь в последний момент англичане избежали дисквалификации из еврокубков за нарушение правил финансового Fair Play. Теперь к спортивной мотивации прибавилось еще и желание отомстить чиновникам из УЕФА. В тройке преследователей нет фаворита, но чуть скромнее выглядит "Марсель". В новом сезоне французы не впечатляют. Команда идет в середине таблицы Лиги 1, и пока запомнилась лишь расистским скандалом, когда защитник Альваро Гонсалес якобы назвал Неймара "обезьяной", а затем получил удар кулаком в затылок от бразильца. Надеемся, в Лиге чемпионов обойдется без рукоприкладства.





Группа D





"Ливерпуль"

"Аякс" (Амстердам)

"Аталанта" (Бергамо)

"Митьюллан" (Хернинг)





Жеребьевка преподнесла гурманам невероятный по своей атакующей мощи квартет. В одной схватке сойдутся едва ли не самые результативные команды континента. Пара фаворитов в прошлом сезоне только рамках национальных первенств настреляла 183 гола – умопомрачительные цифры. Особенно старалась "Аталанта". Детище Джампьеро Гасперини за несколько лет выросло из середняка Серии А в один из самых интересных проектов мирового футбола. Уникальное качество прессинга и реализации моментов буквально вынуждает ездить на стажировки к тренеру специалистов из разных стран. Чемпионам Англии нужно быть осторожными в очных встречах. Особняком стоит "Митьюллан" – маленький клуб из скромного датского городка дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов. И одним этим фактом уже вызывает большую симпатию.





Группа E





"Севилья"

"Челси" (Лондон)

"Краснодар"

"Ренн"





Сразу два дебютанта ожидает в группе Е. "Краснодар" и "Ренн" впервые в истории пробились на такую "богемную" вечеринку. Капитан российской команды белорус Александр Мартынович прошел с клубом долгий путь становления. Воспитанник минского "Динамо" начинал выступать за "быков" еще во втором дивизионе больше 10 лет назад, а сейчас сыграет в основной сетке Лиги чемпионов. Невероятная история верности и прогресса. Но конкуренты серьезные. "Челси" провел мощнейшую трансферную кампанию и полон амбиций вернуться на Олимп под руководством Фрэнка Лэмпарда. "Севилья" является настоящим профи по Лиге Европы. Испанцы выигрывали второй по значимости еврокубок 6 раз, и ни разу не уступали в финале. Последний трофей датирован летом 2020 года.





Группа F





"Зенит" (Санкт-Петербург)

"Боруссия" (Дортмунд)

"Лацио" (Рим)

"Брюгге"





Чемпионы России, согласно регламенту, отбирались из самой сильной первой корзины. В теории это должно было дать "Зениту" некоторую поблажку в уровне соперников. Однако на деле команде с берегов Невы достались очень сильные и мотивированные конкуренты. С "шахтерами" из Дортмунда питерцы под руководством Сергея Семака уже встречались, и даже побеждали в гостях. К слову, тот матч по-прежнему остается единственной победой тренера в еврокубках. С "Лацио" еще сложнее. Римляне могут обыграть кого угодно, ведь в нападении у них есть неудержимый Чиро Иммобиле. Итальянец является действующим обладателем "золотой бутсы" – индивидуального приза лучшему бомбардиру Европы. Четвертый участник "Брюгге", к сожалению, для бельгийцев видится очевидным аутсайдером группы.





Группа G





"Ювентус" (Турин)

"Барселона"

"Динамо" (Киев)

"Ференцварош" (Будапешт)





Более чем два года прошло с последней встречи на поле двух гениев - Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И вот два уже без всяких экивоков ветерана снова сойдутся в очной дуэли. Жеребьевка определила в один квартет "Ювентус" и "Барселону". Эти матчи станут настоящим украшением всей евроосени. Здесь же есть и другое любопытное противостояние. Сергей Ребров много лет выступал за киевское "Динамо", а совсем недавно выигрывал с "бело-синими" чемпионат Украины в качестве тренера. После ухода наставник отправился доказывать профпригодность в Венгрию. Получилось лучше, чем можно было даже представить. Ребров вернул "Ференцварош" в число лучших клубов континента и возвращается в родной город безусловным победителем. Удастся ли в дополнение еще и обыграть киевлян, вот главный вопрос.





Группа H





ПСЖ (Париж)

"Манчестер Юнайтед"

"РБ Лейпциг"

"Истанбул Башакшехир"





Последний квартет участников тоже готовит любителям футбола немало вкусного. Главное – возвращение легендарного "Манчестер Юнайтед" в главный клубный турнир Европы после нескольких лет стагнации. Просто подопечным Уле-Гуннара Сульшера здесь не будет. С одной стороны, в соперниках мощный "Лейпциг", являющийся лишь вершиной огромной футбольной империи производителя энергетических напитков. С другой – элитарный "Пари Сен-Жермен", состав которого ломится от звезд крупнейшего калибра, вроде уже упомянутого Неймара или Мбаппе. Эти ребята очень скучают без достойной конкуренции во внутреннем чемпионате, и ждут возможности сыграть на максимальных оборотах. Последний новичок розыгрыша, турецкий "Истанбул" тоже обладает добротным составом и может доставить немало проблем любому сопернику.











