











После этого Максиму Цимбалу предложили проехать в Первомайское РУВД Минска, якобы чтобы выписать справку о том, что он не был на работе «по веским причинам».





Однако в милиции ему сразу предложили "признаться во всем" - тогда отпустят домой. За это время на Цимбала составили протокол за участие в массовом мероприятии 27 сентября. Мол, согласно рапорту инспектора ГАИ, препятствовал движению транспорта. В результате он получил стандартное обвинение по ст. 23.34 КоАП.





Свидетель Александр Кулешов - участковый инспектор милиции - заявил, что Максим Цимбал был задержан 27 сентября и находился в РУВД. Однако на следующий день Цимбал был на работе, свидетельством чему является электронная фиксация.





Рассматривала дело судья Первомайского районного суда Минска Татьяна Линник. Когда возникли явные нестыковки, она вышла в кабинет заместителя председателя суда вместе с составителем протокола. И вскоре вышла с новым протоколом, то есть даже не понадобилось отсылать протокол на доработку.





В обновленной версии поменяли время и место «правонарушения». Ни одного ходатайства адвоката судья не удовлетворила. В результате Максим Цимбал осужден на 8 суток административного ареста.





Одного из руководителей ватерпольной Федерации отправили на Окрестина. Там же сейчас отбывает 15-дневный арест известная баскетболистка Елена Левченко.