В Минске появится СДЮШОР имени Руслана Салея





СДЮШОР имени Руслана Салея будет являться самой крупной хоккейной школой в нашей стране, где обучаться хоккею смогут более 700 детей различных возрастов. В новой СДЮШОР будут обучаться хоккею ребята 2003-2015 г.р. Тренировочный процесс будет организован на базе 3-х самых крупных ледовых площадок Минска — «Минск-Арене», «Чижовка-Арене» и «Олимпик Парке».





Руководить новой организацией будет экс-директор СК «Минск» Максим Шиманский. Заведовать тренировочным процессом будут специалисты объединенных тренерских штабов СК «Минск» и СДЮШОР.





Руслан Салей — один из лучших игроков в истории белорусского хоккея, капитан национальной сборной, трагически погибший в авиакатастрофе 7 сентября 2011 г. Школа Руслана Салея — это дань памяти великому игроку, имя которого будет с гордостью носить на своих джерси подрастающее поколение белорусских хоккеистов.