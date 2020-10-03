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В Минске появится СДЮШОР имени Руслана Салея

В сезоне-2020/21 в Минске появится СДЮШОР имени легендарного белорусского защитника Руслана Салея. Новая организация станет итогом слияния двух столичных школ — «Спортивного клуба «Минск» и СДЮШОР Мингорисполкома.


СДЮШОР имени Руслана Салея будет являться самой крупной хоккейной школой в нашей стране, где обучаться хоккею смогут более 700 детей различных возрастов. В новой СДЮШОР будут обучаться хоккею ребята 2003-2015 г.р. Тренировочный процесс будет организован на базе 3-х самых крупных ледовых площадок Минска — «Минск-Арене», «Чижовка-Арене» и «Олимпик Парке».

Руководить новой организацией будет экс-директор СК «Минск» Максим Шиманский. Заведовать тренировочным процессом будут специалисты объединенных тренерских штабов СК «Минск» и СДЮШОР.

Руслан Салей — один из лучших игроков в истории белорусского хоккея, капитан национальной сборной, трагически погибший в авиакатастрофе 7 сентября 2011 г. Школа Руслана Салея — это дань памяти великому игроку, имя которого будет с гордостью носить на своих джерси подрастающее поколение белорусских хоккеистов.
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