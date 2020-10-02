+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Александра Романовская: меня могут выгнать из команды. Вероятность высокая

Белорусская фристайлистка Александра Романовская на ютуб-канале "Жизнь-малина" рассказала о возможных последствиях за свою активную гражданскую позицию.


Александра Романовская рассказала, страшит ли ее возможность "заехать на сутки"

- Возможные последствия. Ты для себя составила какой-то список?

- Наверное, как я понимаю, меня могут выгнать из команды.

- Какую вероятность этому даешь?

- Высокую. Надеюсь, конечно, что нет. Но всегда надеешься на лучшее, но как бы готов к худшему. Лишение стипендии, как я понимаю, на днях пересматривали. Пока что мне не докладывали, но, по-моему, уже все решено. Мне главное, чтобы это не отразилось на других ребятах. Чтобы наказывали непосредственно того, кто заслуживает наказания. Хотя я не заслуживаю наказания, но в наших реалиях это как бы все понятно.

Ты говорила, что если не Беларусь, то вообще без фристайла. Так понимаю?
Ну да. Пока что точно так. Я не представляю свое выступление за другую страну. Редко читаю комментарии к каким-то статьям, но пару раз читала: "Блин, ребята, валите! Будем за вас болеть, за кого бы вы не выступали". Люди готовы это понять и принять, поддерживать. Но я не смогу жить где-то в другом месте.

- Предложения уже поступали?

- Нет. В команде каждой страны хватает своих крутых ребят. Даже не знаю, где бы я могла быть нужна.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]