Мама Левченко принимает участие во встрече с депутатом Европарламента. Также на встрече присуствуют Герасименя, Кравченко и Попов
Сегодня проходит встреча белорусских спортсменов с депутатом Европарламента Виолой фон Крамон.
На встрече присутствуют спортсмены: Александра Герасименя, Степан Попов, Андрей Кравченко, а также глава Фонда спортивной солидарности Беларуси Александр Опейкин.
Во встрече должна была участвовать Елена Левченко, однако в связи с ее арестом в дискуссии приняла участие мама спортсменки. Рядом с ней фотография дочери с подписью «Репрессирована».
Также во встрече принимает участие немецкий активист, который давно занимается проблемами Беларуси, Инго Петц.
19:38 02/10/2020
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