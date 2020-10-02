



На встрече присутствуют спортсмены: Александра Герасименя, Степан Попов, Андрей Кравченко, а также глава Фонда спортивной солидарности Беларуси Александр Опейкин.





Во встрече должна была участвовать Елена Левченко, однако в связи с ее арестом в дискуссии приняла участие мама спортсменки. Рядом с ней фотография дочери с подписью «Репрессирована».





Также во встрече принимает участие немецкий активист, который давно занимается проблемами Беларуси, Инго Петц.