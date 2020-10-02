В четверг вечером в Риге состоялось "динамовское" дерби, победителями из которого вышли хозяева – 4:3 (1:0, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0).



В основное время матча в составе победителей отметились Павел Чернов (33-я минута), Мэтью Майоне (38-я), Глеб Прохоренков (58-я). У минчан – Роман Горбунов (19-я), Артем Демков (28-я и 36-я). Победный буллит реализовал Павел Чернов.





Минчане не смогли продлить победную серию, которая до этого дня насчитывала шесть матчей кряду.





В таблице Западной конференции "зубры" занимают второе место с 17 баллами в активе. Рижские "динамовцы", для которых эта победа стала второй в сезоне, идут последними – 5 очков.





Сегодня стало известно, что тесты на коронавирус некоторых игроков минской команды дали первично положительный результат. По этой причине некоторые хоккеисты не смогли принять участие в матче.





Кроме того, подозрение на COVID-19 – у ряда представителей тренерско-административного штаба. В связи с этим команду возглавил вместо Крэйга Вудкрофта глава наблюдательного совета клуба Дмитрий Басков.





Следующий матч "бело-синие" проведут уже дома – 7 октября против "Сочи".















