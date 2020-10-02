В «Минчанке» коронавируса нет, но команда остается в карантине
«У всей команды отрицательные тесты, все здоровы сейчас, но мы продолжаем соблюдать карантин. Пока не имеем права выйти из карантина. Для выхода из карантина должно быть три отрицательных теста подряд, пока был только один», – сообщили в пресс-служба команды.
Напомним, «Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Ленинградкой», который должен был состояться 27 сентября в Санкт-Петербурге, из-за неявки на игру. «Минчанка» 22 сентября сообщила, что команда вынуждена уйти на карантин в срок до 14 дней из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков команды.
10:02 02/10/2020
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