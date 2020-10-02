Брестское "Динамо" покинуло еврокубки

При равной игре команд брестчанам не удалось забить ни одного гола, в то время как болгары отличились дважды – Ману на 73-й минуте и Марин на 79-й.





Матч проходил на минском стадионе "Динамо" без зрителей.





"Как и ожидалось, выдался довольно тяжелый матч, в котором велика цена ошибки. Я предполагал, что игра будет до гола, чаша могла склониться как в одну, так и в другую сторону. К сожалению, в этом плане нам не повезло", - прокомментировал поражение главный тренер брестчан Сергей Ковальчук.





На более ранних стадиях выступление в еврокубках завершили другие белорусские клубы – солигорский "Шахтер", минское "Динамо" и борисовский БАТЭ.