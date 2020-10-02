«Где бы Левченко ни находилась, она прославляет Беларусь на весь мир. Те, кто дал ей 15 суток, позорят»
Экс-начальник департамента развития БАТЭ и экс-баскетболистка сборной Беларуси Наталья Марченко опубликовала твит политика Андрея Дмитриева в поддержку арестованной на 15 суток Елены Левченко.
«Принципиальная разница между Левченко и теми, кто дал ей 15 суток. Она, где бы ни находилась, прославляет Беларусь на весь мир. Они – позорят», – говорится в сообщении.
08:56 02/10/2020
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