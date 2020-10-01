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УЕФА: Роберт Левандовски — лучший игрок сезона

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски — лучший игрок сезона по версии УЕФА.




Об этом стало известно 1 октября. Другими претендентами были вратарь Мануэль Нойер из той же "Баварии" и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне.

32-летний Левандовский в сезоне 2019/2020 годов, который  затянулся из-за распространения коронавируса, в 47 матчах за "Баварию" забил 55 голов. Его команда не только стала чемпионом Германии, но и выиграла Лигу чемпионов.
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