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В "Динамо-Минск" подозрение на COVID-19, игроков на матч КХЛ выведет Дмитрий Басков

Председатель федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков выведет минское "Динамо" на матч КХЛ в роли главного тренера в четверг вечером из-за подозрений на коронавирус у тренеров и игроков команды.

"Дмитрий Басков выведет минское "Динамо" на матч в качестве главного тренера. Уже сегодня вечером главу наблюдательного совета клуба ожидает вынужденный дебют в КХЛ в качестве тренера", - сообщили в пресс-службе белорусского клуба.

Матч "зубров" с рижским "Динамо" пройдет в четверг вечером в столице Латвии.

"По счастливому совпадению, функционер находится в Риге по вопросам организации чемпионата мира", - отметили в пресс-службе минского "Динамо".

Как выяснилось накануне матча, по приезду в столицу Латвии у всех членов минского клуба были взяты тесты на коронавирусную инфекцию. "У ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче невозможным", - пояснили в минском клубе.

ХК "Динамо-Минск" занимает второе место в Западной конференции чемпионата КХЛ.

Ранее коронавирус был выявлен у 7 хоккеистов рижского клуба. Тогда рижское "Динамо" обращалось в КХЛ о переносе всех матчей команды вплоть до 5 октября. В результате в КХЛ согласились на перенос матча "Динамо" Рига – "Нефтехимик", а встреча латвийского клуба с минским "Динамо" должна была состояться в отведенный календарем срок – 1 октября. 
Интерфакс
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