"Дмитрий Басков выведет минское "Динамо" на матч в качестве главного тренера. Уже сегодня вечером главу наблюдательного совета клуба ожидает вынужденный дебют в КХЛ в качестве тренера", - сообщили в пресс-службе белорусского клуба.





Матч "зубров" с рижским "Динамо" пройдет в четверг вечером в столице Латвии.





"По счастливому совпадению, функционер находится в Риге по вопросам организации чемпионата мира", - отметили в пресс-службе минского "Динамо".





Как выяснилось накануне матча, по приезду в столицу Латвии у всех членов минского клуба были взяты тесты на коронавирусную инфекцию. "У ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче невозможным", - пояснили в минском клубе.





ХК "Динамо-Минск" занимает второе место в Западной конференции чемпионата КХЛ.





Ранее коронавирус был выявлен у 7 хоккеистов рижского клуба. Тогда рижское "Динамо" обращалось в КХЛ о переносе всех матчей команды вплоть до 5 октября. В результате в КХЛ согласились на перенос матча "Динамо" Рига – "Нефтехимик", а встреча латвийского клуба с минским "Динамо" должна была состояться в отведенный календарем срок – 1 октября.