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Гандбольный "Витязь" отстранен от участия в чемпионате за поддержку Левченко

Этим решением власти плюнули в лицо всем белорусским спортсменам. Особо молчаливые и на этот раз утрутся и смолчат?

Гандбольный "Витязь" отстранен от участия в чемпионате за поддержку Левченко
«Витязь» отстранен от участия в чемпионате Беларуси, сообщает сайт БФГ.

Накануне «Витязь» вчера отказался выходить на матч против «Машеки» из-за задержания баскетболистки Елены Левченко. В клубе объяснили, что арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.

Команде было засчитано техническое поражение. Добавим, что регламент чемпионата Беларуси предусматривает снятие команды с турнира за неявку на матч.

«Сегодня в БФГ состоялось совместное заседание спортивно-технической и главной судейской комиссий по вопросу неявки по неуважительной причине команды «Витязь» на матч чемпионата Беларуси против команды «Машека» (Могилев), который должен был состоятся 30 сентября 2020 г. Были прияты следующие решения:

– в соответствии с п. 28 Положения о чемпионате и Кубке Беларуси по гандболу среди мужских и женских команд отстранить команду «Витязь-Леон» от дальнейшего участия в чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу;

– на основании Приложения 7 к Положению о чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд все результаты ранее сыгранных командой «Витязь-Леон» матчей аннулируются», – говорится в сообщении БФГ.

Напомним, что после ареста Левченко многие спортсмены заявляли о необходимости бойкота внутренних соревнований и ставили в пример "Витязь".
Источник: tribuna.com
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