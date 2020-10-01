Сегодня в офисе Белорусской федерации гандбола состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии «Витязя» с чемпионата.





Напомним, «Витязь» вчера отказался выходить на матч против «Машеки» из-за задержания баскетболистки Елены Левченко. В клубе объяснили, что арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.





Команде было засчитано техническое поражение.





В федерации информацию не комментируют.