"Витязь" хотят снять с чемпионата из-за отказа играть в знак протеста против ареста Левченко и беззакония в стране
Сегодня БФГ проведет заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии «Витязя» с чемпионата
Сегодня в офисе Белорусской федерации гандбола состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии «Витязя» с чемпионата.
Напомним, «Витязь» вчера отказался выходить на матч против «Машеки» из-за задержания баскетболистки Елены Левченко. В клубе объяснили, что арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.
Команде было засчитано техническое поражение.
В федерации информацию не комментируют.
Источник: tribuna.com
16:07 01/10/2020
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