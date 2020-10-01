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Егор Мещеряков: «Мы все за Лену Левченко переживаем. Но она сильный человек, и внутри была к этому готова»

Заместитель председателя федерации баскетбола Беларуси Егор Мещеряков поддержал Елену Левченко, которую вчера осудили на 15 суток.


«Сколько бы ты не готовился, все равно тяжело все воспринимается. Утром новости, как будто сводки с войны: кого-то задержали, где-то что-то еще произошло.

Мы все за Лену переживаем. Но она сильный человек, внутри она была к этому готова. Говорим ей слова поддержки, выражаем благодарность за ее гражданскую позицию. Лена, держись. Тысячи людей с тобой по всему миру. Мы начали придавать огласке, чтобы международные спортивное сообщество понимало, что происходит. Естественно, все в шоке: и австралийские друзья, и европейские, и американские. С нашей стороны мы будем делать все возможное, чтобы такого больше не повторилось, – сказал Мещеряков.
Свабода
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