



– Когда у вас появилась это личная позиция, такое мнение? Столько лет отдали родине, столько медалей, гимн, герб, все было хорошо. И вот, какая-то черта прошла и все перечеркнула. Когда это произошло?





– Давайте остановимся на том, что я соревновалась не за власть, а за свою страну. И я готова дальше бороться и переживать за свою страну. Я хочу остаться здесь жить. Поэтому говорить о том, что что-то перевернулось по отношению к моей стране… Абсолютно нет.





Я, как и все, не приемлю насилия. Я не приемлю беззаконие. Я не приемлю то, что происходит. И в этом страна не виновата, люди не виноваты. Я боролась для них, я борюсь до сих пор для них. Точно не для власти.





– Как это обсуждалось в семье?





– Решение я принимала самостоятельно, всегда делаю так: сначала приму решение, потом оглашу его. В целом, в моем окружении нет ни одного человека, который был бы со мной не согласен. Знаете, я счастлива, что вокруг меня такие люди, – сказала Герасименя.