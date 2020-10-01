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Российскую тяжелоатлетку заставили доказывать свой пол

Об этом Анна Тураева написала в своем Instagram-аккаунте.


Спортсменка призналась, что испытала унижение, когда ее вынуждали доказывать свой пол. «Меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели», — пояснила Тураева.

Инцидент произошел во время перелета Тураевой в Краснодар. Она летела транзитом из Санкт-Петербурга через столицу.

МК сообщает, что в авиакомпании уже отреагировали на заявление спортсменки. В руководстве обещали разобраться в ситуации и проверить действия сотрудников.

Тураева — шестикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, десятикратная чемпионка Европы.
Lenta.ru
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