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Левченко рассказала про невероятные ощущения после пения в тюрьме "Купалінкі"

Известную белорусскую баскетболистку приговорили к 15 суткам ареста за участие в акциях протеста против фальсификацтт выборов и произвола силовиков


Напомним, известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко утром 30 сентября задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и доставили в Ленинское РУВД столицы. Друзья спортсменки говорят, она успела позвонить своему адвокату.

Суд Ленинского района Минска в лице судьи Марины Запасник приговорил баскетболистку Елену Левченко к 15 суткам административного ареста за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ч. 1 ст. 23.34 КОАП). После этого в зале суда были слышны крики "Позор!".

Елена рассказала, что слышала, как в тюрьме девушки пели «Купалінку».

- Такая атмосфера, не знаю, как это передать. Даже здесь, казалось бы, в тюрьме, у людей такой дух. Это невероятно: проживать, чувствовать это, - рассказала известная баскетболистка в суде.
Источник: kp.by
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