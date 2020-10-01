Левченко – белорусская спортсменка, известная во всем мире. Она выступает за сборную Беларуси с 2001 года, участвовала в Олимпийских играх в 2008 и 2016 годах, играла на Чемпионате мира в 2010-м и была признана лучшей центровой турнира. Сейчас играет в Китае.





А еще Елена Левченко – участница акций протеста в Беларуси, одна из тех, кто поддержал движение SOS BY – "Свободное объединение спортсменов Беларуси". Спортсмены требуют признать выборы президента Беларуси недействительными, освободить всех политзаключенных, найти и наказать виновных в избиении задержанных во время мирных демонстраций.





Из-за ареста Елены Левченко белорусский Фонд спортивной солидарности призвал все спортивные клубы страны бойкотировать соревнования. Первые бойкоты уже начались: в среду на матч не вышли гандболисты.





Екатериной Снытиной – капитаном женской сборной Беларуси по баскетболу. О задержании Елены и суде над ней, реакции спортсменов и давлении чиновников "Настоящее время" поговорило с– капитаном женской сборной Беларуси по баскетболу.





Об аресте Елены Левченко

Заседание суда закончилось несколько часов назад. На данный момент все, что мы успели сделать, – это передать ей какие-то вещи, собрать передачку. Это какие-то белорусские реалии, нормальные для нас в 2020 году. Успокоить ее родителей, поговорить с ее мамой, какие-то мелочи сделать. В дальнейшем какое-то оспаривание приговора – это все будет дальше, это будет зависеть от ее адвоката и от нашей правовой системы.





Зная Лену, это сделает ее только сильнее, я уверена. Она знает свои права, она знает, что ей делать, что ей говорить, как отстаивать свое право и так далее. Хотя в нашем государстве на данный момент очень трудно отстаивать что-то по закону. Поэтому я уверена, что она держит себя в руках, что она контролирует ситуацию по мере возможности. Я уже просматривала видео из зала суда, где она выражала восхищение белорусским народом. Потому что в тюрьме на Окрестина она слышала, как из соседних камер девушки ей пели песни, она видит эту сплоченность внутри, она знает, что снаружи, за стенами суда, ее ждут люди, ее поддерживает народ.





Мы с Леной, кстати, несколько дней назад разговаривали, и она мне сказала такую фразу: "Катя, я чувствую внутри, что мы победим". У меня точно такое же ощущение. Это трудно передать. Ты просто знаешь, что все будет так, как должно быть, что все будет хорошо.





Хотела поблагодарить всех, кто мне написал, мне очень трудно всем ответить. Спасибо всем людям, которые пришли на Окрестина, я уверена, что Лена чувствует нашу поддержку.





О реакции спортсменов и болельщиков

Люди пишут, мы выставляем информацию повсюду. Я использую свою платформу в инстаграме и фейсбуке, чтобы оповещать людей, что происходит в стране, в частности с моими друзьями. Очень много людей пишут из-за рубежа, потому что Лена играла во многих странах. Она играла за большое количество команд. Очень много людей мирового уровня, спортсмены знают ее не только как спортсменку на площадке, но и как друга. Поэтому очень много людей из-за границы мне написали со словами поддержки, они спрашивают: чем мы можем помочь, что мы можем сделать для Лены? На данный момент я отвечаю, что, в принципе, у нее все хорошо, я их информирую. Эта поддержка – даже я ее вижу, я ее ощущаю. Я надеюсь, что Лена тоже знает, что мы все за нее горой, что она не одна в этой ситуации.









Конечно, странно так говорить, но в наших реалиях, в наше лето 2020 года это, в принципе, нормально. Мы этого ждали. В нашей инициативе "Свободное объединение спортсменов Беларуси" мы предполагали, что что-то такое будет, будут какие-то аресты и запугивания. Просто не знали, с кого они начнут, грубо говоря. Поэтому то, что Лену арестовали, не могу сказать, что это было сюрпризом. С другой стороны, это все равно до сих пор не укладывается в голове.









О протесте спортсменов и давлении чиновников

На меня еще не давили. У меня, конечно, есть на телефоне пропущенные звонки. Но я или на тренировке, или не беру трубку. Поэтому пока что меня это обходит стороной.





Что мешает остальным подписывать? Может быть, это будет громко сказано: совесть мешает. Может быть, у них нет какого-то представления, что нашу страну ждет какое-то другое будущее, какое-то лучшее будущее, чем то, что есть сейчас. Может быть, страх за свое место, за зарплату, за свою семью. Я понимаю это все. Я хочу жить в стране, где какая бы ни была твоя позиция, [тебя за это не накажут]. Я, как гражданин своей страны, не могу их осуждать. Мне трудно их осуждать и вообще комментировать эту ситуацию.





Наша инициатива, мы собрали 650 подписей, некоторые начинают и отзывать, потому что все-таки страх и угрозы – это очень сильные эмоции, на кого-то эти угрозы воздействуют, это нормально, мы все люди. С другой стороны, мне кажется, что нас еще мало – только 650 спортсменов подписалось и людей около спорта. Я не знаю, может быть, сегодняшняя ситуация с Леной [их на что-то подвигнет]. На данный момент за каждым могут прийти, если ты даже гуляешь по улице, тебя могут просто остановить и забрать на Окрестина. Уже наступает момент, когда ты остаешься в стороне, но за тобой все равно могут прийти. Не знаю, посмотрим, будет ли какой-то всплеск спортсменов, которые подпишутся под этим письмом, или что-то еще произойдет – мне трудно сказать. 2020 год – какой-то сумасшедший, непредсказуемый.