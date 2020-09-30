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Саснович проиграла во втором круге "Роллан Гаррос"

Второй матч одиночного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису оказался неудачным и для Александры Саснович.

Саснович в двух сетах проиграла француженке Каролин Гарсия – 6:7, 2:6.

Таким образом, белорусское представительство в женском одиночном разряде "Роллан Гаррос" сократилось до Арины Соболенко. Днем ранее она в своем матче обыграла американку Джессику Пегулу – 6:3, 6:1, и продолжает борьбу. Следующей соперницей Соболенко будет россиянка Дарья Касаткина.
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