Поддерживающая движение спортсменов против насилия и фальсификации выборов, она была доставлена на Окрестина. TUT.BY собрал реакцию спортсменов на ее задержание.





Известный волейболист Артур Удрис заявил, что он пока не получал звонков от правоохранительных органов, а задержание Левченко только увеличило его решительность.





— Я очень злой из-за этой несправедливости. При этом не могу сказать, что задержание Елены стало большой неожиданностью, потому что мы среди спортсменов уже обсуждали, что нас наверняка будут выдергивать и запугивать. Но это только увеличило мою решимость, потому что, если мы сдадимся, то затем придут за каждым из нас.





Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина провела множество турниров в одной команде с Еленой Левченко и уверена, что это не сломит ее дух.





— Ее задержание не стало для нас сюрпризом. Мы все понимали, что это вполне возможно, поэтому Лена заключила контракт с адвокатом и готова к такому развитию. Зная Левченко, понимаю, что это не поумерит ее пыл. Посмотрите, вчера спортивный журналист Сергей Щурко вышел на свободу и говорил, что он ни о чем не жалеет.





Не хочу говорить, что это добавит нам злости, но упертости — точно. Если они пошли на такие меры, значит, наши действия оказывают на них влияние.





Баскетболист Никита Мещеряков в своем инстаграме призвал спортсменов проявить солидарность.





— Позорники задерживают самых достойных людей этой страны. Спортсмены, самое время проявить нашу солидарность. Один за всех и за одного!





Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова написала в Instagram: «Преступники под видом правоохранителей продолжают забирать у нас тех, кем мы гордимся и любим. Лена, мы с тобой».





Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.





Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.





Она — в числе более 650 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.



