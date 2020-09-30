Возле ЦИП на Окрестина собрались друзья и болельщики Елены Левченко

По состоянию на 12.30 там было около 100 человек. Волонтеры попросили их отойти вглубь парка, чтобы собрание не навредило самой спортсменке.





Среди тех, кто пришел поддержать Левченко – бывшая теннисистка Ольга Барабанщикова, Павел Сыроежкин, мини-футболист Сергей Подолинский, бывший комментатор «Беларусь 5» Влад Татур, спортивный журналист Александр Ивулин.



