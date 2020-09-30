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Вердаско хочет подать в суд на «Ролан Гаррос» за дисквалификацию из-за теста на ковид, который считает ложноположительным

Испанец Фернандо Вердаско заявил, что намерен подать в суд на «Ролан Гаррос» из-за дисквалификации с «Большого шлема» после положительного теста на коронавирус.

Вердаско считает, что результат был ложноположительным, поскольку он переболел в августе. Турнир, по словам испанца, несмотря на его просьбы, не позволил ему повторно сдать анализ, чтобы доказать свою правоту. Уже после дисквалификации он самостоятельно сдал несколько отрицательных тестов.

«Да, несомненно, я хочу [подать в суд]. Никто не может поверить, что такой турнир, как «Ролан Гаррос», так поступил, этого не может быть. Дело не в деньгах, а в личном и профессиональном ущербе», – объяснил испанец.

Через несколько дней после дисквалификации Вердаско турнир заявил об изменении правил. Как сообщили организаторы, местные органы здравоохранения решили, что если игрок документально докажет, что уже был заражен коронавирусом, он не будет считаться заразным и его не снимут с турнира.

«Я не знаю, сыграю ли снова в этом году, потому что у меня больше нет настроя играть. Организаторы делают все, что захотят, непоследовательно и неуважительно, – добавил Вердаско. – Права игроков ничего не значат. Представьте мой гнев: они проявили огромное неуважение к игроку, который последние 16 лет выступал на «Ролан Гаррос». А на следующий день после того, как меня исключили из сетки, изменили правила, и теперь можно сделать повторный тест. Это была последняя капля».
Tribuna
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