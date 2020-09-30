Арина Соболенко: условия в этом году очень сложные





- Я очень довольна проведенным матчем. Я сделала все, что в моих силах, боролась за каждое очко вне зависимости от счета. Соперница играла отлично. Мы провели прекрасный матч в Нью-Йорке, и я понимала, что мне придется нелегко. Я была готова к битве.





Условия в этом году очень сложные. Сегодня не так прохладно, но перед этим было очень холодно. Однако мы не можем контролировать погоду, приходится адаптироваться. Думаю, у меня это получилось.





У меня сильные удары, но такие условия могут повлиять на всех. Ключевым моментом были не удары, а концентрация. Если я готова бороться за каждое очко, то могу доставить неприятности любой сопернице. Если этого нет, то удары уже не важны, — цитирует Соболенко официальный сайт тура.



