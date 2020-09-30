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Сергей Щурко: сейчас формируется белорусская нация. Этот год мы проживаем с чувством какого-то особенного достоинства

Журналист "Прессбола" Сергей Щурко, вышедший на свободу из жодинского изолятора, рассказал о причинах ареста на 15 суток, а также об условиях в заключении под стражей.




Понимаю, что правовая система в нашей стране просто рухнула. Наверное, есть еще какое-то дно, но то, что мы видим, это какой-то... Странно: делают они, а стыдно почему-то нам. За них.

На Окрестина сказали: "Вы, наверное, думаете, что вас тут будут бить, там какие-то репрессии... Вот увидишь, ничего не будет". На самом деле ничего не было. Первое впечатление — на Окрестина кормят хуже. Матрасы у них не очень удобные. Но там почище, а здесь все-таки тюрьма.

Статья 23.34: участие в несанкционированном шествии. Спасибо tut.by, там оказалась моя фотография. Там не видно, что я в чем-то участвую, но понятно, что все эти суды как бы смешные.

Большой плюс — знакомство с хорошими людьми из разных сфер нашей жизни. В каждой камере хоть один айтишник, но находится. Так что страна на правильном пути. Есть что обсудить.

Мы находимся в историческом удачном моменте, когда формируется белорусская нация. Мы должны это понимать как умные люди, как журналисты. Этот год мы проживаем с чувством какого-то особенного достоинства, — сказал Щурко в эфире YouTube-канала "Радыё Свабода".
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