Хоккей. Оршанскому "Локомотиву" засчитаны пять подряд технических поражений

ФХБ проинформировала об отмене двух ближайших домашних матчей оршанского "Локомотива" в "Париматч-Экстралиге" чемпионата Беларуси против "Юности" (1 октября) и "Шахтера" (3 октября). Железнодорожникам будут засчитаны технические поражения.