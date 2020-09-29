– Твои друзья в Москве не спрашивают, почему Лукашенко так держится за власть и не хочет уходить?





– И не только спрашивают, тут вообще все в курсе белорусских событий. На такси едешь, так в новостях по два раза об этом говорят. В том числе о том, что Лукашенко провел свою инаугурацию тайно и самостоятельно. Когда это случилось, россияне были просто в шоке.





А я, если честно, не был удивлен, что все так прошло. После всех последних событий вообще ничему не удивляюсь. Лукашенко находится на своей планете, говорит об американцах, которые следят за ним из космоса, еще какие-то вещи. Чему тут удивляться? Однозначно, у власти в Беларуси сейчас находится неадекватный человек. Я бы больше удивился, если бы ЦИК написал, что Лукашенко не набрал больше всех голосов. Знаешь, еще до выборов даже в России многие люди, политики говорили, что не представляют, как он отдаст свою власть. Предполагали, что он всеми силами будет держаться за нее. Не побрезгует ничем – нарушить закон для Лукашенко не станет проблемой. Что мы сейчас и видим, – сказал Ходкевич.