БФФ лишила аккредитации видеоблогера Александра Ивулина за контент на YouTube-канале "ЧестнОК"

Белорусская федерация футбола аннулировала аккредитацию журналиста Александра Ивулина за контент на YouTube-канале "ЧестнОК". Об этом говорится в письме за подписью заместителя председателя организации Михаила Ботникова.