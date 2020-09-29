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Журналист «Прессбола» Сергей Щурко вышел на свободу

Коллеги встречали спортивного журналиста в Жодино.

Во вторник, 29 сентября, журналист "Прессбола" и автор многих благотворительных проектов Сергей Щурко вышел на свободу из жодинского изолятора. Под стражей он находился 15 суток.

Щурко был задержан 14 сентября и обвинен по части 1 статьи 23.34 КОАП РБ: "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления".

Коллектив "Прессбола", журналисты других изданий и известные спортсмены прибыли в Жодино, чтобы встретить коллегу.
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