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Триатлонисты клуба Ironman записали обращение в поддержку задержанного адвоката Максима Знака

Триатлонисты из клуба Ironman записали обращение в поддержку адвоката Максима Знака.



В записи ролика приняли участие Вячеслав Кобец, Кристина Рулькевич, Анатолий Комлюк, Кристина Вязовская, Анатолий Новиков, Анатолий Андров, Анатолий Хмелевский, Андрей Волков, Никита Григорьев, Алена Тимошенко, Дмитрий Козаковский, Александр Новицкий, Анатолий Буковец.

Максим Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО № 1 Минска. 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку.

За неделю голодовки Знак похудел на 6 килограммов, в отдельных анализах у него было обнаружено расхождение с нормой.
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