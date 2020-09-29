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"Почему вы прячете лица?" Спортсмены напомнили силовикам о судьбе гитлеровских карателей

Представители Свободного объединения спортсменов Беларуси записали видеообращение к белорусским силовикам.

"Почему вы прячете лица?" Спортсмены напомнили силовикам о судьбе гитлеровских карателей
В видеообращении они напомнили о судьбах тех, «кто прятался и пытался уйти от наказания за зверские поступки, убегая и скрываясь всю жизнь на других континентах».


— Тогда они были молодыми, сильными и жестокими. Это каратели беззащитных узников, приспешники гитлеровских концлагерей. Они думали, что их никогда не найдут и не накажут. Они меняли имена и фамилии, делали пластические операции, прятались на другом континенте в Аргентине и Чили. Весь мир видел, как в суды на инвалидных креслах привозили полуживых с виду безобидных несчастных стариков.

Я рискну предположить, что вы слышали и знаете про тех карателей, о которых мы вам напомнили. Если вы действуете по закону, то почему вы прячете лица и трусливо бежите, как только с вас срывают маску? — говорится в обращении.

В видео приняли участие экс-тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский, серебряный призер Олимпиады легкоатлет Андрей Кравченко, титулованная баскетболистка Елена Левченко, волейболист сборной Беларуси Артур Удрис, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев, а также заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола, а в прошлом известный баскетболист Егор Мещеряков.
Источник: tut.by
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