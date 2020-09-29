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«Легкая атлетика в угоду идеологической корректности сделала огромный шаг в сторону отлучения от международных стартов»

Экс-генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов прокомментировал новость о том, что IAAF осуждает избрание Ивана Тихона председателем БФЛА.


«Чиновничество от спорта продолжает отжигать. Даже нет попыток понять, какой отраслью все же типа руководят... Что есть какие-то правила и приличия, которые внутренним приказом или окриком не перепишешь. Продолжаем нарываться на то, чтобы и на международной спортивной арене растерять положительный имидж.

Легкая атлетика в угоду идеологической корректности сделала огромный шаг в сторону отлучения от международных стартов.

А ведь еще не проверили саму процедуру избрания на «демократичность и невмешательство со стороны государства в дела спортивной федерации», – написал Котов в Фейсбук.
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