



«Чиновничество от спорта продолжает отжигать. Даже нет попыток понять, какой отраслью все же типа руководят... Что есть какие-то правила и приличия, которые внутренним приказом или окриком не перепишешь. Продолжаем нарываться на то, чтобы и на международной спортивной арене растерять положительный имидж.





Легкая атлетика в угоду идеологической корректности сделала огромный шаг в сторону отлучения от международных стартов.





А ведь еще не проверили саму процедуру избрания на «демократичность и невмешательство со стороны государства в дела спортивной федерации», – написал Котов в Фейсбук.