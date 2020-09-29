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Министр попросил не лить воду

Министр спорта Сергей Ковальчук на выездном заседании коллегии ведомства, проходившем в Бресте, в частности, высказался о воспитании патриотизма у спортсменов.




Не нужно в выступлениях лить воду и рассказывать об успехах. Их мы и так заметим. Говорить нужно о недостатках, не скрывать их, а вытаскивать на поверхность, поднять весь пласт проблем и недоработок, чтобы обсудить и принять конструктивные решения...

Воспитание спортсменов должно быть комплексным, важно уделять внимание патриотической составляющей. В первую очередь нужно подготовить достойных граждан своей страны. В пятницу, например, мы ездили в Брестскую крепость, возложили цветы. Забывать о подвиге воинов героев, спасших от фашизма не только свою землю, но и весь мир, мы не имеем права. Обязаны помнить и соответствовать, — цитирует "СБ".
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