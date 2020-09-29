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Олег Евенко — об уходе из минского "Динамо": конкретного предложения от клуба мне не поступало

Белорусский защитник "Трактора" Олег Евенко рассказал о переходе в "Трактор" в межсезоне.

- Переход в "Трактор" возмутил тогдашнего генерального директора минского "Динамо" Дмитрия Баскова, обвинившего вас и вашего агента Дмитрия Еремина в неправильном поведении. В чем суть претензий?

- Мы с Дмитрием Юрьевичем разговаривали на следующий день после того, как я заключил контракт с "Трактором". Он мне набрал чуть ли не в восемь утра, поскольку подписание произошло в районе полуночи. На тот момент не было понятно, что произойдет с "Динамо" в ближайшем будущем в КХЛ. С тех пор, когда нас отпустили из клуба в тренировочный лагерь сборной, то со мной никто на связь не выходил. Никаких бесед о новом контракте и тем более договоренностей не было.

Басков предполагал, что как только ситуация с финансовыми гарантиями изменится, то я останусь в "Динамо". Получилось определенное недопонимание. С моей точки зрения как профессионального игрока, у которого есть семья, выбора не оставалось. Хотелось иметь твердые гарантии на будущее. У меня в практике не было случая, чтобы ты сам набирал генерального менеджера и спрашивал его о том, есть у него планы на тебя. Инициатива должна исходить от него. Как я понял, там больше шла речь о взаимоотношениях Баскова и моего агента. Но мне конкретного предложения от "Динамо" не поступало, — цитирует Евенко "СЭ".
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