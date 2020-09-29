Футбол на фоне войны: Матчи сборных Армении и Азербайджана не планируют отменять
Матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций не планируют переносить, несмотря на обострившийся военный конфликт между странами в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщил источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«УЕФА внимательно следит за ситуацией, и все предстоящие матчи планируется провести в соответствии с расписанием», — цитирует представителя организации NEWS.ru.
11 октября команда Армении сыграет с Грузией в турнире, а сборная Азербайджана встретится с Кипром 13 октября.
09:40 29/09/2020
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