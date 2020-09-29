Об этом сообщил источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).





«УЕФА внимательно следит за ситуацией, и все предстоящие матчи планируется провести в соответствии с расписанием», — цитирует представителя организации NEWS.ru.





11 октября команда Армении сыграет с Грузией в турнире, а сборная Азербайджана встретится с Кипром 13 октября.



