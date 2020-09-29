IAAF полагает, что Иван Тихон не должен быть главой БФЛА
Международная федерация легкой атлетики (IAAF) выступила с резкой критикой избрания главой Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Ивана Тихона.
Поводом для негативной реакции стало то обстоятельство, что Ивана Тихона в свое время лишили серебряной медали Олимпиады-2004 после того, как в 2012 году его повторный тест показал следы анаболических стероидов. У Тихона забрали также золотые медали чемпионата мира 2005 года и чемпионата Европы 2006 года.
"Ни один человек, отбывший допинговую дисквалификацию, не должен занимать руководящий пост в структурах мировой легкой атлетики", — приводит "Inside the Games" слова пресс-атташе IAAF.
09:27 29/09/2020
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