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Белорус выиграл чемпионский пояс по боксу IBF Eurasia

Белорусский боксер Михаил Долголевец (весовая категория 76,2 кг) завоевал чемпионский пояс IBF Eurasia в Казани, сообщает Sputnik.



Долголевцу противостоял опытный спортсмен из Казахстана Арман Рысбек (семь побед в профессиональном боксе). Начался бой с разведки, атлеты обменивались ударами. Активнее казался Рысбек. Однако белорус с каждым раундом наращивал темп.

После четвертого отрезка угол казахстанца остановил поединок и снял Рысбека с турнира. Судьи присудили Долголевцу победу техническим нокаутом.

"Пока я боксировал, в Минске супруга родила мне дочь. Я выступал для них. Соперник был интересный, настраивался на всю дистанцию, но удалось завершить поединок досрочно. Сейчас с моим промоутером Михаилом Лисовским и тренером Константином Маханьковым подбираем нового оппонента", - сказал Sputnik Долголевец.

Для белорусского спортсмена это был третий поединок в профессиональном боксе и первый чемпионский пояс. Дебютировал Михаил 29 февраля 2020 года на крупном турнире MGC в Минске. Долголевец – мастер спорта международного класса, участник двух Олимпийских игр.
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