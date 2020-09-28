Еще одного спортивного журналиста отправили на Окрестина
Экс-журналист «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Чешко осужден на 15 суток
Бывший журналист изданий «Все о футболе», «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Владислав Чешко находится в ЦИП на Окрестина.
Журналист осужден на 15 суток. Чешко был задержан 24 сентября.
Ранее он подписался под петицией спортивной общественности с требованием новых выборов и остановки насилия.
Источник: tribuna.com
14:26 28/09/2020
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