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Еще одного спортивного журналиста отправили на Окрестина

Экс-журналист «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Чешко осужден на 15 суток

Бывший журналист изданий «Все о футболе», «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Владислав Чешко находится в ЦИП на Окрестина.

Журналист осужден на 15 суток. Чешко был задержан 24 сентября.

Ранее он подписался под петицией спортивной общественности с требованием новых выборов и остановки насилия.
Источник: tribuna.com
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