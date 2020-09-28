Еще одного спортивного журналиста отправили на Окрестина

Бывший журналист изданий «Все о футболе», «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Владислав Чешко находится в ЦИП на Окрестина.





Журналист осужден на 15 суток. Чешко был задержан 24 сентября.





Ранее он подписался под петицией спортивной общественности с требованием новых выборов и остановки насилия.