







— Почему врут чиновники? Обещали же обойтись без санкций к спортсменам.





— Трудно ответить. После видео с избиениями на Окрестина, а потом комментариев министра обороны, который говорит: «Это все ерунда»… Человек врет, несмотря на то, что ты можешь открыть интернет и увидеть, как издеваются над людьми.





Мне кажется, спортивным чиновникам легко сказать: «Ребят, к вам ничего не будет применяться». Думаю, им посоветовали высказаться так. Я выросла в этой стране и принимаю их слова. Они давно говорят одно, а делают другое. Я от них не ожидаю ничего, кроме вранья и подпольных действий.





— На международных соревнованиях вы — лицо баскетбольной сборной. Как после всех событий защищать честь страны?





— Если ничего не изменится, думаю, мне уже не защищать честь страны. Я играю в баскетбол для своих зрителей, которые приходят, смотрят, потом приводят своих детей… Это большая часть моей работы.





Мне сейчас трудно ответить, как защищать честь страны, после всех действий, направленных на то, чтобы заткнуть нам рот. У меня есть время до ноября, когда должны начаться отборочные игры к чемпионату Европы. Мне еще предстоит ответить самой себе на этот вопрос.





— Отказ выступать за национальную сборную — выход?





— Я борюсь за то, чтобы в этой стране каждый мог высказаться без последствий для себя. Если какой-то спортсмен выбирает, оставаться в сборной или не оставаться, я не могу его осуждать, – сказала Снытина.