



«Бронза в Рио была для меня одной из самых важных побед в карьере, тот сезон дался мне очень тяжело. Никто не верил, что я смогу взять медаль. Но это помогло мне еще сильнее мотивировать себя! Завоевав медаль, я в первую очередь доказала себе, что я все смогу, если сильно захочу!





В этом костюме я стала бронзовым призером Олимпийских игр 2016 в Рио. Я верю, что все те чувства и эмоции, которые я испытала в тот день, до сих пор хранятся в этом костюме», – написала Герасименя.





Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.





Накануне вечером за костюм предлагали $119, сейчас - уже $1000. Сделать ставку можно здесь





Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси.





Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.





Ранее комплект медалей Сергея Долидовича был продан на благотворительном аукционе Tribuna.com за 15 550 рублей, футболка и бутсы Василия Хомутовского – за 1750 рублей.