Безоговорочно в список попали:





1. Ковальчук Сергей Михайлович – министр спорта и туризма Республики Беларусь;





2. Портной Михаил Петрович – заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;





3. Дурнов Вячеслав Викторович – заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;





4. Басков Дмитрий Юрьевич – председатель Федерации хоккея Республики Беларусь;





5. Толкачев Дмитрий Леонидович – директор РЦОП по велосипедному спорту.





Требуют дополнительного рассмотрения:





1. Барауля Александр Иванович – заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;





2. Прокопенко Михаил Викторович - председатель Белорусской федерации современного пятиборья, бывший начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома;





3. Шарапов Руслан Леонидович – генеральный секретарь Белорусской федерации дзюдо;





4. Рыбак Юрий Яковлевич – белорусский спортсмен (дзюдо, самбо).





Основанием для включения данных лиц в список визовых санкции являются подтвержденные факты их непосредственной причастности к грубым нарушениям прав спортсменов, а также репрессиям (угрозы, увольнения) по отношению к представителям белорусского спорта, сообщает страница Фонда в Фейсбук.