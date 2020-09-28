Запретить въезд в ЕС: фонд спортивной солидарности назвал "кандидатов" в "черные списки"
Белорусский фонд спортивной солидарности на основании многочисленных обращений граждан и организаций вынес на повестку дня утверждение списка лиц, которым будет запрещен въезд в страны Европейского союза.
Безоговорочно в список попали:
1. Ковальчук Сергей Михайлович – министр спорта и туризма Республики Беларусь;
2. Портной Михаил Петрович – заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;
3. Дурнов Вячеслав Викторович – заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;
4. Басков Дмитрий Юрьевич – председатель Федерации хоккея Республики Беларусь;
5. Толкачев Дмитрий Леонидович – директор РЦОП по велосипедному спорту.
Требуют дополнительного рассмотрения:
1. Барауля Александр Иванович – заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;
2. Прокопенко Михаил Викторович - председатель Белорусской федерации современного пятиборья, бывший начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома;
3. Шарапов Руслан Леонидович – генеральный секретарь Белорусской федерации дзюдо;
4. Рыбак Юрий Яковлевич – белорусский спортсмен (дзюдо, самбо).
Основанием для включения данных лиц в список визовых санкции являются подтвержденные факты их непосредственной причастности к грубым нарушениям прав спортсменов, а также репрессиям (угрозы, увольнения) по отношению к представителям белорусского спорта, сообщает страница Фонда в Фейсбук.
10:35 28/09/2020
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