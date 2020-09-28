В обновлённом рейтинге WTA в топ-15 остаются две белоруски
В обновлённом рейтинге WTA, который появился 28 сентября, в топ-15 остаются две белоруски.
Арина Соболенко — 12-я ракетка мира, Виктория Азаренко — 14-я. Их места в мировом рейтинге не изменились. Александра Саснович сохранила за собой 96-е место.
Первой ракеткой мира по-прежнему является Эшли Барти из Австралии.
В рейтинге ATP первое место занимает серб Новак Джокович. Лучший из белорусов Егор Герасимов находится на 83-м месте.
10:09 28/09/2020
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