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В обновлённом рейтинге WTA в топ-15 остаются две белоруски

В обновлённом рейтинге WTA, который появился 28 сентября, в топ-15 остаются две белоруски.



Арина Соболенко — 12-я ракетка мира, Виктория Азаренко — 14-я. Их места в мировом рейтинге не изменились. Александра Саснович сохранила за собой 96-е место.

Первой ракеткой мира по-прежнему является Эшли Барти из Австралии.

В рейтинге ATP первое место занимает серб Новак Джокович. Лучший из белорусов Егор Герасимов находится на 83-м месте.
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