В обновлённом рейтинге WTA в топ-15 остаются две белоруски









Арина Соболенко — 12-я ракетка мира, Виктория Азаренко — 14-я. Их места в мировом рейтинге не изменились. Александра Саснович сохранила за собой 96-е место.





Первой ракеткой мира по-прежнему является Эшли Барти из Австралии.





В рейтинге ATP первое место занимает серб Новак Джокович. Лучший из белорусов Егор Герасимов находится на 83-м месте.