Василий Хомутовский: Спортсмены вышли на митинги поддержать людей





Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал об участии в митингах, передает «Трибуна»





– Я был всего два раза в Минске на митинге. Административку мне можно шить легко, хотя мы не скрывались. Мы спортсменами вышли поддержать людей, народ, показать, что мы с ними, потому что Конституцию мы не нарушаем.





Я увидел тех людей, которые вышли на мирные акции протеста, несогласия – они Конституцию не нарушали. Это было мирное шествие, поэтому люди, когда получают административное за это нарушение, я считаю, что те, кто их арестовывает и те, кто им потом дают административные наказания: штрафы, сутки, – то мое личное мнение, не хочу никому ничего навязывать, но почитайте Конституцию, пусть почитают Конституцию и вспомнят, какой главный закон страны.





- Ты боишься заехать на сутки?





– Да, как и любому человеку было бы неприятно, но я не вижу в этом проблемы, – сказал Хомутовский.