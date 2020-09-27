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Из-за коронавируса перенесены два матча первенства Беларуси по футболу

Один из них – это встреча бобруйской «Белшины» и солигорского «Шахтера», другой – игра команд первой лиги «Сморгонь»- «Нафтан».

Информация о переносе на более поздний срок размещена на сайте Белорусской федерации футбола. Причины переноса не называются , но по информации Tribuna.com, это выявленные случаи коронавируса в составах соперников. В данных случаях – у игроков «Белшины» и «Нафтана».  
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