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Вера Лапко о желании жить в Беларуси: Разве я многого желаю?

Белорусская теннисистка — о ситуации в нашей стране.


Об этом известная теннисистка Вера Лапко написала в своем Instagram рассказала, что хочет жить в Беларуси.

- Уже не первый раз размышляю о том, в каких местах мне бы хотелось обосноваться и жить. Так как я часто путешествую, я имею возможность увидеть много разных городов и стран. Какие-то места нравятся, а где-то категорически не хотелось бы жить. Америка — вообще не для меня… Люди, менталитет, еда (что очень важно!), климат — не мои. Азия — другой мир, Австралия — далеко. Вот Европа — другое дело, там и климат, и люди, и еда, и менталитет более-менее мне близки. Но все равно что-то не то…

Беларусь переживает (да и переживала) тяжелые времена. Но она навсегда останется моим домом, маёй Радзiмай, моим местом силы, как говорят. В ней все свое: и природа, и люди, и воспоминания из детства, и любимые кафешки в Минске, и красивые старинные улочки в Гродно, и красивейшие парки по всей стране. Туда мне всегда хочется возвращаться, несмотря ни на что. Здесь живут мои родные, мама, брат, друзья, люди, которых я знаю годами. Там я знаю почти каждую улицу, почти каждый уголок.

И жить я хочу тоже у себя на Родине — в Беларуси. Не хочу думать о том, где мне подыскать место жительства побезопаснее, покомфортнее. Я хочу, чтобы комфортно и безопасно мне было в моем родном доме, в Минске. Я не хочу бояться за себя, за моих любимых. Я хочу, чтобы моя страна могла гарантировать мне защиту, если я в ней буду нуждаться, а не наоборот. Разве я многого желаю?
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