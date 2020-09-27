Умер руководитель ФК «Нафтан». Ранее сообщалось об его положительном тесте на коронавирус

Tribuna.com сообщала, что 24 сентября у Леонида Подлипского был диагностирован COVID-19, и позже он был подсоединен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в футбольном клубе «Нафтан» вирус был выявлен у нескольких футболистов.