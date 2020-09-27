+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Серена Уильямс: никогда не думала, что буду играть в этом возрасте. Я совсем не выгляжу на 39

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс никогда не думала, что будет играть в теннис в 39 лет.




"Честно говоря, никогда не думала, что буду играть в этом возрасте. Я совсем не выгляжу на 39 (улыбается). Но я не знаю, когда закончу. Я просто получаю удовольствие. Когда почувствую, что надо заканчивать, так и будет. Но раньше могла бы гарантировать и с большой вероятностью поставить на кон свою жизнь, что не буду играть в 39 лет.

Вообще, я просто счастливый, позитивный человек. Нужно радоваться каждому моменту, который дарит жизнь, потому что неизвестно, какой из них окажется последним", — цитирует Уильмс Reuters.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]