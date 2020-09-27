



Профессиональную карьеру начал в "Сибирских снайперах", а затем выступал за такие клубы, как "Сарматы" (Оренбург), ХК "Тамбов", "Горняк" (Рудный), ХК "Рязань", "Химик" (Новополоцк), "Металлург" (Жлобин). В сезоне-2013/14 Орехов дебютировал в КХЛ, сыграв 45 секунд за "Сибирь" в матче регулярного чемпионата с "Атлантом".





Последним клубом Орехова стала команда ВХЛ-Б "Динамо-Алтай", в составе которой Вадим успел провести за команду четыре матча. В них барнаульцы одержали три победы. Вратарь отразил 89,58% бросков при коэффициенте надежности 2,5.





"Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора... Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами", — сказано в сообщении пресс-службы ХК "Динамо-Алтай".



